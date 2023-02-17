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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Блогер и экс-футболист Евгений Савин оштрафован на 50 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил административный штраф в размере 50 тысяч рублей блогеру и бывшему футболисту Евгению Савину ("КрасаВа") за дискредитацию ВС РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

Савин признан виновным в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Он получил максимально возможное наказание, предусмотренное для граждан за это правонарушение.

В мае 2022 года стало известно, что Савин уехал за границу. Сам он пояснял, что это связано с его общественной позицией.

Всю свою футбольную карьеру 38-летний Савин провел в России, играл, в частности, за "Химки", "Амкар", "Крылья Советов", "Томь", "Урал". Завершил выступления в профессиональном спорте в 2015 году, после чего стал работать в медиа. В 2020 году объявил о создании футбольного клуба "Красава", который стал выступать во Втором дивизионе первенства России.

Евгений Савин Тверской суд Москва
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