Шесть населенных пунктов на левом берегу Днепра подверглись обстрелу со стороны ВСУ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ВСУ в ночь на воскресенье подвергли массированному обстрелу шесть населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив в общей сложности больше 40 артиллерийских снарядов, сообщили журналистам в экстренных службах региона.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в городах Новая Каховка, Каховка, населенных пунктах Старая Збурьевка, Днепряны, Васильевка, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 43 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.

Обстрелы левобережья украинские военные продолжали также в течение всего дня 18 февраля, по гражданским объектам было выпущено 57 снарядов из ствольной артиллерии. Наиболее сильному удару подвергся город Алешки, который находится на противоположном берегу от Херсона, по городу было выпущено 16 снарядов. Также со стороны Украины днем были нанесены удары по населенным пунктам Песчановка, Казачьи Лагеря, Раденск, Подлесное, Горностаевка и Новая Каховка. Уточняется, есть ли жертвы среди гражданского населения.

Украинские военные обстреливают населенные пункты левобережья с противоположной стороны Днепра, где оборудованы их позиции. Из-за постоянных обстрелов власти Херсонской области продолжают эвакуацию населения из 15-километровой зоны близ Днепра.