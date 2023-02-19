Военные РФ заявили о высокоточном ударе по пункту дислокации ВСУ в районе Хмельницкого

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Пункт дислокации украинских военных в районе города Хмельницкий поражён высокоточными ракетами большой дальности морского базирования, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области", - сказал Конашенков.

На южно-донецком и запорожском направлениях огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе Угледара ДНР, сказал он. По его данным, потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20.

"Кроме того, в районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами, а также топливом для военной техники", - заявил Конашенков.

"В районе города Херсон и населенного пункта Михайловка Херсонской области поражены четыре склада ВСУ с боеприпасами", - сообщил он.

На красно-лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической авиации, огня артиллерии, тяжелых огнеметных систем и наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" "поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики, Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества", сказал официальный представитель Минобороны РФ. На этом направлении потери противника составили свыше 200 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-20.

"На донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск за сутки уничтожено до 250 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сообщил Конашенков.

Он заявил, что в районе Первомайского в ДНР уничтожена самоходная пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а в районах населенных пунктов Часов Яр ДНР и Демурино Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. В районе Марьинки ДНР уничтожен cклад боеприпасов ВСУ.

"На купянском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и боевая машина РСЗО "Град"", - сказал Конашенков.