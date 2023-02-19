Что произошло за день: воскресенье, 19 февраля

Темы послания Федеральному собранию, победа Даниила Медведева в финале турнира в Роттердаме

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин в послании Федеральному собранию даст оценку СВО и международной ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

- Военные РФ заявили о высокоточном ударе с моря по пункту дислокации ВСУ в районе Хмельницкого.

- Минпросвещения РФ решило организовать "Разговоры о важном" для родителей школьников.

- Число жертв землетрясения в Турции достигло 40 689 человек. Также известно более чем о 5,8 тыс. погибших в Сирии, таким образом, общее количество жертв превышает 46 тысяч.

- Экс-президент США Джимми Картер будет получать хосписную помощь дома. Самый долгоживущий президент США принял решение "провести оставшееся время дома в кругу семьи" и отказаться от "дополнительных медицинских вмешательств". Картеру 98 лет.

- Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Роттердаме. В финале соревнования россиянин обыграл представителя Италии Янника Синнера.

- Баскетболистка Бриттни Грайнер подписала контракт с "Финикс Меркури", сообщили источники Associated Press. В прошлом году Грайнер была осуждена в России по делу о хранении и контрабанде наркотиков, но в декабре вернулась в США после обмена на Виктора Бута.