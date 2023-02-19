Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Что произошло за день: воскресенье, 19 февраля

Темы послания Федеральному собранию, победа Даниила Медведева в финале турнира в Роттердаме

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин в послании Федеральному собранию даст оценку СВО и международной ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

- Военные РФ заявили о высокоточном ударе с моря по пункту дислокации ВСУ в районе Хмельницкого.

- Минпросвещения РФ решило организовать "Разговоры о важном" для родителей школьников.

- Число жертв землетрясения в Турции достигло 40 689 человек. Также известно более чем о 5,8 тыс. погибших в Сирии, таким образом, общее количество жертв превышает 46 тысяч.

- Экс-президент США Джимми Картер будет получать хосписную помощь дома. Самый долгоживущий президент США принял решение "провести оставшееся время дома в кругу семьи" и отказаться от "дополнительных медицинских вмешательств". Картеру 98 лет.

- Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Роттердаме. В финале соревнования россиянин обыграл представителя Италии Янника Синнера.

- Баскетболистка Бриттни Грайнер подписала контракт с "Финикс Меркури", сообщили источники Associated Press. В прошлом году Грайнер была осуждена в России по делу о хранении и контрабанде наркотиков, но в декабре вернулась в США после обмена на Виктора Бута.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин в Послании Федеральному собранию даст оценку СВО и международной ситуации

Песков отметил, что слова Нуланд по Крыму подчеркивают глубину разногласий РФ и США

Пандемия коронавируса

Более 14,2 тыс. человек заболели коронавирусом в РФ за сутки

Что произошло за день: суббота, 18 февраля

Поврежденный "Прогресс МС-21" сведут с орбиты 19 февраля

Поврежденный "Прогресс МС-21" сведут с орбиты 19 февраля
Пандемия коронавируса

Более 15,3 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

Более 15,3 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

"Роскосмос" отложил сведение с орбиты поврежденного корабля "Прогресс МС-21"

"Роскосмос" отложил сведение с орбиты поврежденного корабля "Прогресс МС-21"

Что случилось этой ночью: суббота, 18 февраля

Поврежденный грузовик "Прогресс МС-21" отстыковался от МКС

Военная операция на Украине

Командующие войсками ЗВО и ВВО стали генерал-полковниками

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });