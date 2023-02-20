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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Россия в 2022 году вывела на мировой оружейный рынок 15 новых образцов техники

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия в прошлом году начала продвижение на экспорт 15 новых образцов вооружения, сообщил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"В 2022 году "Рособоронэкспорт" начал продвижение 15 новых образцов российской продукции военного назначения для всех видов вооруженных сил и родов войск. Также появились новые беспилотные летательные аппараты и средства противодействия БЛА. Главный итог - это движение вперед, расширение номенклатуры вооружения и военной техники на мировом рынке", - сказал Михеев в ходе выставки IDEX-2023.

Он отметил, что за прошлый год разрешительную экспортную документацию получили 15 образцов российского вооружения и военной техники.

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"Среди основных - БЛА "Орлан-30", боевой модуль с дистанционным управлением "Баллиста", снайперская винтовка Чукавина, комплексы борьбы с БЛА, БМП-3 с новым дистанционно управляемым боевым модулем, комплекс автоматизированного управления артиллерии "Завет-Д", тренажеры для самолета-заправщика Ил-78МК-90А и военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А(Э)", - сказал глава "Рособоронэкспорта".

По его словам, в 2022 году "Рособоронэкспорт" выполнил поставленные перед ним задачи, но окончательные финансовые итоги будут доложены в первую очередь президенту РФ.

Михеев добавил, что компания в последнее время фиксирует выросший интерес зарубежных партнеров к современной российской продукции, в частности, вертолетам Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителям Су-57Э и Су-35, оперативно-тактическим комплексам "Искандер-Э", танкам Т-90М "Прорыв", боевым машинам поддержки танков БМПТ, тяжелой огнеметной системе "ТОС-1А", управляемым боеприпасам для ствольной артиллерии, беспилотным летательным аппаратам "Орлан-10Е" и "Орион-Э", барражирующим боеприпасам "Куб-Э", береговым ракетным комплексам, ракетным системам Club-S и Club-N, ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Викинг", ЗРК типа "Тор", ПЗРК "Игла-С" и "Верба", а также различным средствам РЭБ, в том числе комплексам борьбы с БЛА.

Рособоронэкспорт
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