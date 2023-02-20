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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Авария в Кузбассе произошла с вертолетом компании "АэроГео"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Аварийную посадку в Кемеровской области совершил вертолет авиакомпании "АэроГео", это не Ми-8, как сообщалось ранее, а AS350 B3, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Там уточнили, что авиапроисшествие произошло 20 февраля около 14:00 местного времени (10:00 по Москве) в Междуреченском городском округе Кемеровской области в районе горы Топхан, когда вертолет заходил на посадку.

Информацию о состоянии пассажиров и экипажа прокуратура уточняет.

По факту начата прокурорская проверка.

В авиакомпании "АэроГео" отказались от комментариев.

Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта в связи с аварийной посадкой вертолета (ч. 2 ст. 263 УК), сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее источник "Интерфакса" в экстренных службах сообщил, что в Кузбассе совершил аварийную посадку вертолет, в котором было 10 человек. По его данным, один человек погиб, еще один получил травмы. В СК предварительно подтвердили эту информацию.

Кемеровская область Кузбасс Топхан Междуреченск АэроГео СКР
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