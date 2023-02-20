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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:07

В аварийно севшем вертолете "АэроГео" было шесть человек

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Кузбассе На борту вертолета AS350 B3 авиакомпании "АэроГео", который совершил аварийную посадку в районе горы Топхан, было всего шесть человек, а не десять, как сообщалось ранее.

Поисково-спасательные работы на месте аварии завершены, сообщил "Интерфаксу" директор Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Анатолий Лукьяненко.

"Эвакуационные работы мы все закончили, эвакуировали всех с этой площадки. Вертолет остался там, там плохие метеоусловия. Дальше уже авиакомпания будет заниматься его эвакуацией. Всего было пять пассажиров и пилот. Одного раненого не довезли. Остальные находятся в медицинском учреждении в Междуреченске", - сказал Лукьяненко.

Ранее сообщалось, что в результате аварийной посадки вертолета в районе горы Топхан один человек погиб, один получил травмы.

По факту проводится прокурорская проверка и возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель человека (ч. 2 ст. 263 УК).

Кемерово СКР Кемеровская область Топхан АэроГео
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