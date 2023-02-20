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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Судья и замглавы управления казначейства КЧР госпитализированы после нападения

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Четверо жителей Карачаево-Черкесии, в том числе судья Арбитражного суда и замглавы управления Федерального казначейства по КЧР, с различными травмами госпитализированы после нападения неизвестных, сообщила "Интерфаксу" и.о. старшего помощника руководителя управления Карина Бекижева в понедельник.

Злоумышленники избили пострадавших деревянными бейсбольными битами и другими предметами, похитили находившиеся при них вещи и скрылись, сказала Бекижева.

Сейчас пострадавшим оказывается необходимая помощь в медучреждении, отметила она.

Как сообщалось, в понедельник в Черкесске четверо неизвестных напали на судью Арбитражного суда Карачаево-Черкесии и заместителя руководителя управления Федерального казначейства по КЧР.

По предварительной информации, нападавшие скрылись места происшествия на автомобиле ВАЗ 2114.

Сотрудники полиции Карачаево-Черкесии разыскивают подозреваемых, в республике объявлен план "Перехват".

После нападения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30, пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение).

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль прокуратурой Карачаево-Черкесской республики.

КЧР
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