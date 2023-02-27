Суд заочно арестовал подозреваемых в нападении на судью и замглавы казначейства КЧР

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Четверо жителей Карачаево-Черкесии заочно арестованы по подозрению в нападении на судью Арбитражного суда КЧР и руководящего сотрудника казначейства, сообщает следственное управление СКР по КЧР в понедельник.

"По ходатайству следователя фигурантам заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие располагает сведениями о местонахождении злоумышленников, они уже объявлены в международный розыск.

Ранее МВД по КЧР объявило денежное вознаграждение в 500 тысяч рублей за информацию о местонахождении четверых разыскиваемых.

Как сообщалось, 20 февраля в столице Карачаево-Черкесии Черкесске четверо мужчин с битами напали на судью Арбитражного суда КЧР и заместителя руководителя управления Федерального казначейства по республике.

По предварительной информации, нападавшие скрылись места происшествия на автомобиле ВАЗ 2114. Для их розыска в республике объявили план "Перехват".

После нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30 пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение).