ФСБ задержала пятерых подозреваемых в торговле людьми в Кабардино-Балкарии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии задержали пятерых подозреваемых в торговле людьми и сутенерстве, сообщает УФСБ России по КБР в среду.

По данным ведомства, с 2010 по 2019 годы подозреваемые подбирали на территории республики женщин, склоняли их к переезду в одно из зарубежных государств, где вовлекали в занятие проституцией.

В отношении задержанных расследуются уголовные дела по п.п. "б", "в" ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией), ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией) и п. "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми).