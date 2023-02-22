Правительство предложило расширить привлечение военных к миротворческим операциям

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 301940-8 о расширении возможностей по привлечению военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности.

В нем предусмотрено, что военный персонал, направляемый для участия в миротворческой деятельности, комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку.

По действующему законодательству такой персонал комплектуется также добровольно, но военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

Поправки вносятся в закон от 23 июня 1995 года "О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности".