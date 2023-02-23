Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества заявил о необходимости укрепления ядерной триады

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в поздравлении военнослужащих, ветеранов и всех российских граждан с Днем защитника Отечества назвал эффективные армию и флот залогом безопасности и суверенитета страны и заявил о необходимости укрепления ядерной триады.

"Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с праздником - с Днем защитника Отечества. Этот всенародный праздник символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников Отчизны. В нем воплощена наша глубокая признательность верным сынам и дочерям Отечества, всем, кто, не щадя себя, сражался с врагом за родную землю, за свой народ, с честью и победой проходил через любые испытания, сокрушал иноземные нашествия", - приводит пресс-служба Кремля слова главы государства.

"В этот день низкий поклон и самые теплые слова - нашим дорогим ветеранам, которые разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины. Ваши подвиги в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в исторической памяти нашего народа как яркий пример патриотизма и мужества", - сказал Путин.

Он также отдельно поздравил военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, участвующих в спецоперации на Украине.

Российский президент подчеркнул, что эффективные армия и флот - "залог безопасности и суверенитета страны, гарантия ее стабильного развития, ее будущего", добавив, что особое внимание будет уделено укреплению обороноспособности страны.

"Опираясь на реальный боевой опыт, будем вести сбалансированное, качественное развитие всех составляющих Вооруженных Сил, совершенствовать систему подготовки частей и подразделений. Прочная основа здесь - солдаты, сержанты, офицеры, которые проявили себя наилучшим образом в ходе боевых действий на передовой", - пояснил Путин.

По его словам, войска будут оснащаться передовой техникой - "это новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы". Он отметил, что в настоящее время оборонная промышленность России "быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов для армии и флота, Воздушно-космических сил".

Президент РФ также заявил о необходимости укрепления ядерной триады.

"В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон", - сообщил он.

"С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Император Александр III" доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет ста процентов. В ближайшие годы боевой состав флота пополнят еще три крейсера данного проекта", - отметил Путин.