Движение поездов в Крыму восстановлено
Ремонтные работы завершены
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Ремонт на месте повреждения железнодорожного полотна в Бахчисарайском районе Крыма завершен, движение поездов восстановлено, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"Ремонтные работы на железнодорожном перегоне Симферополь - Бахчисарай завершены. Движение восстановлено", - написал он в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что повреждение железнодорожного полотна в Бахчисарайском районе Крыма в четверг около 19:55 привело к задержке поездов на севастопольском направлении.