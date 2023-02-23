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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Движение поездов в Крыму восстановлено

Ремонтные работы завершены

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Ремонт на месте повреждения железнодорожного полотна в Бахчисарайском районе Крыма завершен, движение поездов восстановлено, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

"Ремонтные работы на железнодорожном перегоне Симферополь - Бахчисарай завершены. Движение восстановлено", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что повреждение железнодорожного полотна в Бахчисарайском районе Крыма в четверг около 19:55 привело к задержке поездов на севастопольском направлении.

Крым Олег Крючков
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