В Бахчисарайском районе Крыма остановлено движение поездов из-за повреждения полотна

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Повреждение железнодорожного полотна в Бахчисарайском районе Крыма в четверг привело к задержке поездов на севастопольском направлении, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по Крыму.

"23 февраля в 2023 года в 19:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия остановлено движение электричек и поездов", - сказали в главке.

На месте работает ремонтная бригада на железнодорожном транспорте, пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа ГУ МЧС по Крыму.

В МЧС добавили, что для доставки пассажиров поездов в Симферополь организованы автобусы.