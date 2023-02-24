Что произошло за день: пятница, 24 февраля

Новые антироссийские санкции и новые граждане РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- США ввели новые санкции против России. Так Вашингтон с 10 марта вводит пошлину в 200% на алюминий из России. Кроме того, США ввели блокирующие санкции против 11 банков РФ, в том числе МКБ, "Уралсиба" и "Зенита". Американский Минфин также внес в черные списки по РФ 22 физических и 83 юридических лица. Госдеп США уточняет, что под ограничения попали вице-премьер Татьяна Голикова, министры Николай Шульгинов и Максут Шадаев, журналистка Ольга Скабеева и др.

- Великобритания расширила антироссийские санкции. В частности, введен запрет на экспорт в Россию всего, что может быть использовано для ведения боевых действий. Ограничения коснутся компаний, занимающихся производством или ремонтом военной техники. Также в новый санкционный список включены 80 физических лиц. Банки, попавшие под новые британские санкции, сообщили о работе в штатном режиме.

- СКР завел дело после нападения вооруженного мужчины на сотрудника ОМОНа в Петербурге. По данным следствия, мужчина 1972 года рождения выстрелил в сотрудника ОМОНа. Пострадавший госпитализирован, злоумышленник задержан.

- Фигурант дела о поджоге московской гостиницы заключен в СИЗО. Юрий Хомченко обвиняется в убийстве двух или более лиц, совершенном общеопасным способом.

- Бразильские футболисты "Зенита" Клаудиньо и Малком стали гражданами РФ. Также стало известно, что гражданство России получил французский журналист Адриан Боке.

- Из-за резкого перепада давления на борту рейса Сочи-Красноярск пострадали 5 человек, сообщили в экстренных службах. По предварительным данным, произошла нештатная работа датчика регулировки давления в кабине. Экипаж принял решение выпустить в салоне кислородные маски. Посадка борта прошла благополучно. В транспортной прокуратуре заявляют, что никто не пострадал.