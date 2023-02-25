Утечка метана произошла с судна-контейнеровоза в сахалинском порту

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Утечка метана произошла утром в субботу на судне "Феско Татарстан" в порту Корсакова (юг Сахалина), экипаж эвакуирован, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

"Утром 25 февраля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступила информация о том, что в Северном порту города Корсаков на судне-контейнеровозе "Феско Татарстан" обнаружена утечка метана из подрывного клапана специализированной емкости для перевозки сжиженных газов объемом 20 тонн", - говорится в сообщении.

С судна эвакуирован экипаж в количестве 17 человек. По данным пресс-службы, емкость находится на верхней палубе судна и окружена пустыми контейнерами.

"Выгрузка емкости и контейнеров с судна невозможна по соображениям безопасности. Ветер в Корсакове северо-восточный, уносит газ в залив Анива. Расстояние до ближайших жилых домов составляет около 1 км", - отмечает пресс-служба.

На месте происшествия выставлено оцепление сотрудниками полиции, в готовности к применению находятся пожарные и скорая помощь. Всего на месте происшествия находятся 13 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек и 2 единицы техники. Ожидается прибытие специалистов группы компаний "Айленд Дженерал Сервисес" для осмотра емкости и принятия мер по ликвидации утечки. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС, сообщает пресс-служба.