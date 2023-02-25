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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Специалисты перекрыли утечку метана на судне-контейнеровозе в сахалинском порту

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты перекрыли утечку метана на судне-контейнеровозе в порту Корсакова на юге Сахалина, емкость с газом снимают с борта судна, сообщает пресс-служба областного агентства по делам ГО и ЧС.

"Оперативным штабом был разработан план, осуществлялась приливка водой и разбор ближайших контейнеров. Это позволило ликвидировать утечку и начать операцию по спуску контейнера", - цитирует пресс-служба руководителя агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области Анну Михееву.

По ее словам, после спуска контейнера (в котором находится газ - ИФ) с судна будет принято решение о проведении ремонтных работ либо о перекачке газа в другую емкость.

Как сообщалось, утром в субботу на судне "Феско Татарстан" в порту Корсакова произошла утечка метана из подрывного клапана специализированной емкости для перевозки сжиженных газов объемом 20 тонн.

Сахалин
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