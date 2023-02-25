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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

В горах Кабардино-Балкарии погиб сноубордист

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР по Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку по факту гибели сноубордиста, попавшего под лавину на горе Чегет в субботу, сообщает Следственное управление СКР по КБР.

По данным следствия, житель Воронежа вместе с шестью участниками группы выехал в запрещенную зону за пределы маркированных трасс. Во время спуска сноубордисты спровоцировали сход лавины, под которую попал и погиб один из участников группы.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего.

По данным ГУ МЧС России по КБР, 25-26 февраля в горах Кабардино-Балкарии сохраняется повышенная лавиноопасность.

Кабардино-Балкария КБР Чегет Воронеж
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