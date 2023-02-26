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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Шойгу связал продвижение войск РФ в ходе СВО с дальнобойностью поставляемого Киеву оружия

Шойгу связал продвижение войск РФ в ходе СВО с дальнобойностью поставляемого Киеву оружия
Сергей Шойгу
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Глубина продвижения российских войск в ходе специальной военной операции на Украине будет зависеть, в том числе, от того, какое дальнобойное оружие получит Киев от стран Запада, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Это зависит от того, какое оружие будет выдано", - сказал он в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-24".

Так Шойгу ответил на просьбу прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина о том, что, чем более дальнобойные системы будет поставлять Запад на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозы от своих границ.

Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля, в частности, заявил: "Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно".

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
Украина Минобороны РФ Сергей Шойгу
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