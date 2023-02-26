Минобороны РФ сообщило об уничтожении диверсантов ВСУ в Харьковской области

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Шесть диверсионно-разведывательных групп вооруженных сил Украины уничтожены на территории Харьковской области за минувшие сутки, сообщил в воскресенье на брифинге официальный представитель министерства РФ Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное Харьковской области уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ", - сказал он.

По его словам, на купянском направлении огнем артиллерии западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Масютовка и Кисловка Харьковской области. "Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - заявил Конашенков.

На красно-лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР), Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. "За сутки на данном направлении уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-20", - сообщил он.

Как отметил представитель Минобороны РФ, "на донецком направлении в результате активных действий подразделений южной группировки войск... за сутки уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30".

Он также проинформировал, что на южно-донецком и запорожском направлениях авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Угледар (ДНР). "Потери противника составили более 75 военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и два пикапа", - сообщил Конашенков.

Представитель Минобороны сказал, что "на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и три гаубицы Д-30".

Кроме того, как заявил Конашенков, "средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины".

По его словам, за сутки уничтожены семь украинских беспилотников в Херсонской области и ЛНР.

Как рассказал Конашенков, что с начала специальной военной операции уничтожены 390 украинских самолетов, 211 вертолетов, 3 243 беспилотника, 405 зенитных ракетных комплексов, 8 042 танка и других боевых бронемашин, 1 045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 222 орудия полевой артиллерии и минометов, 8 556 единиц специальной военной автотехники.