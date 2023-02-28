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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Путин поручил ФСБ продолжить поиск тех, кто вовлекает людей в терроризм и экстремизм через соцсети

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поставил перед ФСБ РФ задачу продолжить работу по выявлению в интернете тех, кто вовлекает россиян в экстремистские и террористические группировки.

"Разумеется, должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто использует интернет и социальные сети для пропаганды и идеологии терроризма и экстремизма, пытается вовлечь в группировки наших граждан и, конечно, мы с вами хорошо знаем, наиболее уязвимая категория здесь - это молодёжь", - сказал президент во вторник на расширенной коллегии ФСБ России.

Он отметил, что необходимо развивать региональные сегменты общегосударственной системы противодействия терроризму, в том числе в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Путин также подчеркнул необходимость активного противодействия экстремизму, число преступлений которых, по словам президента, выросло за прошедший год.

"Конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, попытки наиболее активные - попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле", - добавил президент.

Владимир Путин
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