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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Путин потребовал от прокуроров жестко реагировать на попытки дестабилизации ситуации в РФ

Путин потребовал от прокуроров жестко реагировать на попытки дестабилизации ситуации в РФ
Президент России Владимир Путин
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.

"Более активно прокурорам следует противодействовать экстремизму, это другое важное направление работы. Как уже отмечал на недавней коллегии ФСБ, количество таких преступлений в прошлом году возросло. Прошу жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России.

Владимир Путин Генпрокуратура РФ
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