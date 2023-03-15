Путин потребовал от прокуроров жестко реагировать на попытки дестабилизации ситуации в РФ

Президент России Владимир Путин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.

"Более активно прокурорам следует противодействовать экстремизму, это другое важное направление работы. Как уже отмечал на недавней коллегии ФСБ, количество таких преступлений в прошлом году возросло. Прошу жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России.