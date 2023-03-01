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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Владельцы электромобилей в РФ с 1 марта могут не платить за проезд по платным автотрассам

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Проезд по федеральным платным автодорогам для владельцев электромобилей в России стал бесплатным с 1 марта и до конца 2023 года. Как сообщало Минэкономразвития, мера была подготовлена совместно с госкомпанией "Автодор" и является частью проводимого правительством эксперимента.

На электрокаре можно бесплатно проехать по М-1 "Беларусь" (включая "Обход Одинцова"), М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань, Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД).

"Чтобы получить право бесплатного проезда на период проведения эксперимента, владельцу электромобиля необходимо обратиться в офис поддержки пользователей ООО "Автодор - Платные дороги". Также нужно предъявить документы, подтверждающие, что электромобиль оснащен исключительно электрическим двигателем, и предоставить транспондер T-pass - электронное средство регистрации проезда, выпущенное ООО "Автодор - Платные дороги". Если такого транспондера нет, его можно приобрести или взять в аренду", - цитирует пресс-служба Минэкономразвития заместителя министра Максима Колесникова.

Электромобили с подтвержденным статусом смогут бесплатно проезжать через пункты взимания платы и рамки "Свободного потока". Оператор будет вести мониторинг соблюдения условий эксперимента в течение всего срока его проведения.

Эксперимент по бесплатному проезду электрокаров по федеральным трассам проводится в рамках разработанной правительством в 2021 г. концепции развития производства и использования электротранспорта в РФ до 2030 г. и проекта-маяка "Электроавтомобиль и водородный автомобиль". Его курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Электроконцепция предполагает, что к 2030 г. доля электрокаров в общем объеме производства автомобилей на территории РФ должна достигнуть 10%. В этот срок также планируется ввести в эксплуатацию более 25 тыс. быстрых зарядных станций.

В 2022 г. в стране произведено более 1,7 тыс. электромобилей (при общем объеме в 450 тыс. легковых машин, рекордно низком в новейшей истории по данным Росстата - ИФ) и введено в эксплуатацию около 440 быстрых зарядных станций в 12 пилотных регионах и на трассе М-4 "Дон".

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