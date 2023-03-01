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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Патрушев назвал взаимодействие РФ и Венесуэлы важным фактором мировой безопасности

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев завил во время визита в Каракас, что российско-венесуэльское взаимодействие - важный фактор обеспечения международной безопасности и стабильности.

"В Каракасе Патрушев принят президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Подробно обсуждены различные вопросы российско-венесуэльского взаимодействия, в том числе в сфере безопасности", - сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.

Патрушев подчеркнул, что Москву и Каракас связывают прочная дружба и проверенные временем отношения стратегического партнерства.

"По его словам, взаимодействие России и Венесуэлы на мировой арене остается важным фактором обеспечения международной безопасности и стабильности", - отмечает пресс-служба

Венесуэла Николай Патрушев
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