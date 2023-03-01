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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Патрушев в Венесуэле раскритиковал США за давление на партнеров России

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с генсеком Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Орнеласом Феррейрой поблагодарил Каракас за поддержку Москвы и выступил с критикой США. Об этом сообщает "Российская газета".

"Россия искренне благодарна Венесуэле за поддержку, - сказал Патрушев. - Ценим публичное осуждение боливарианским руководством деструктивной политики Запада и НАТО, а также развязанной против России агрессии".

По его словам, Вашингтон и его сателлиты не просто стремятся сохранить однополярное мироустройство, а пытаются создать глобальную колониальную империю, где будет слышен только голос Запада. В этой ситуации партнеры России испытывают давление со стороны США.

"Они сталкиваются с беспрецедентным натиском со стороны США, стремящихся заставить их порвать любые связи с Россией, какими бы тесными и выгодными они ни были", - сказал секретарь Совбеза.

"Методы остались те же - политическое давление, военный шантаж, финансовое закабаление, экономические санкции и, конечно, лживая пропаганда", - отметил он.

Патрушев прибыл в Венесуэлу 28 февраля для двусторонних консультаций по вопросам безопасности.

Официально сообщалось, что Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в странах Латинской Америки. Россия предоставляла Венесуэле госкредит на приобретение военной техники.

27 февраля Патрушев посетил Алжир, где провел встречи с политическим и военным руководством страны.

Николай Патрушев Венесуэла Совет безопасности США Запад НАТО
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