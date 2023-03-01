Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:30

"ТГК-1" решила не публиковать финансовую отчетность за 2022 год

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - ПАО "ТГК-1" решило не публиковать финансовую отчетность по итогам деятельности за 2022 год, сообщила пресс-служба компании.

В июле 2022 года "ТГК-1" отказалась от публикации отчета за первое полугодие.

ПАО "ТГК-1" по итогам 2021 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 8,675 млрд рублей, что на 28,3% больше, чем годом ранее.

Выручка компании в 2021 году возросла на 16,1% - до 97,672 млрд рублей.

ПАО "ТГК-1" объединяет 52 электростанции в Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность - 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал.ч. Основным акционером является ООО "Газпром энергохолдинг" (51,78%).

ТГК-1
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Пандемия коронавируса

Глава Роспотребнадзора не видит доказательств происхождения COVID-19 из лаборатории в КНР

Военная операция на Украине

Федеральное казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО

Федеральное казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО

Автоконцернам разрешили оплатить утильсбор в конце 2023 года

Автоконцернам разрешили оплатить утильсбор в конце 2023 года

Леонида Рошаля перевели из реанимации в палату

С 1 марта в РФ ряду компаний запрещена передача платежных данных в Telegram и WhatsApp

С 1 марта в РФ ряду компаний запрещена передача платежных данных в Telegram и WhatsApp

Китайское судно затонуло в Татарском проливе на подходе к порту Ванино

По всей России перенесли проверки систем оповещения из-за хакерских атак

По всей России перенесли проверки систем оповещения из-за хакерских атак

Около 8 миллионов школьников напишут всероссийские проверочные работы в 2023 году

Около 8 миллионов школьников напишут всероссийские проверочные работы в 2023 году

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ повышена на 1,9%, до 5,275 тыс. руб. за тонну

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ повышена на 1,9%, до 5,275 тыс. руб. за тонну

Что произошло за день: вторник, 28 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });