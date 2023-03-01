"ТГК-1" решила не публиковать финансовую отчетность за 2022 год

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - ПАО "ТГК-1" решило не публиковать финансовую отчетность по итогам деятельности за 2022 год, сообщила пресс-служба компании.

В июле 2022 года "ТГК-1" отказалась от публикации отчета за первое полугодие.

ПАО "ТГК-1" по итогам 2021 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 8,675 млрд рублей, что на 28,3% больше, чем годом ранее.

Выручка компании в 2021 году возросла на 16,1% - до 97,672 млрд рублей.

ПАО "ТГК-1" объединяет 52 электростанции в Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность - 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал.ч. Основным акционером является ООО "Газпром энергохолдинг" (51,78%).