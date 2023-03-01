Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Минобороны РФ сообщило об активных действиях на донецком и красно-лиманском направлениях

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российские военные активно действуют на донецком и красно-лиманском направлениях, они нанесли удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) на купянском, южно-донецком, запорожском и херсонском направлениях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На красно-лиманском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины за сутки составили свыше 150 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

В РоссииВоенные РФ сообщили о предотвращении массированной атаки дронов ВСУ на объекты КрымаЧитать подробнее

"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что на южно-донецком и запорожском направлениях артиллерией группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Никольское (ДНР), Червоное, Новоданиловка и Щербаки Запорожской области.

"Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дружковка Донецкой народной республики в воздушном бою сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - сказал Конашенков.

По его данным, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 15 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 173 районах", - заявил Конашенков.

Также, по его словам, в районе населенного пункта Щурово (ДНР) поражен пункт временной дислокации украинского формирования.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 391 самолет, 211 вертолетов, 3281 беспилотный летательный аппарат, 406 зенитных ракетных комплексов, 8086 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8621 единица специальной военной автомобильной техники", - сообщил представитель военного ведомства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Поправки о дискредитации любых участников СВО предусматривают до 7 лет колонии

Поправки о дискредитации любых участников СВО предусматривают до 7 лет колонии

Юрлиц могут обязать предоставить российским инвесторам "замещающие" бонды до конца года

Юрлиц могут обязать предоставить российским инвесторам "замещающие" бонды до конца года
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о предотвращении массированной атаки дронов ВСУ на объекты Крыма

Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock из-за "деструктивных материалов"

Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock из-за "деструктивных материалов"

Россиянам разрешили посещать Китай с тестом на антиген вместо ПЦР

Пандемия коронавируса

Глава Роспотребнадзора не видит доказательств происхождения COVID-19 из лаборатории в КНР

Военная операция на Украине

Федеральное казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО

Федеральное казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО

Автоконцернам разрешили оплатить утильсбор в конце 2023 года

Автоконцернам разрешили оплатить утильсбор в конце 2023 года

Леонида Рошаля перевели из реанимации в палату

С 1 марта в РФ ряду компаний запрещена передача платежных данных в Telegram и WhatsApp

С 1 марта в РФ ряду компаний запрещена передача платежных данных в Telegram и WhatsApp
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });