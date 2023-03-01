Минобороны РФ сообщило об активных действиях на донецком и красно-лиманском направлениях

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российские военные активно действуют на донецком и красно-лиманском направлениях, они нанесли удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) на купянском, южно-донецком, запорожском и херсонском направлениях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На красно-лиманском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины за сутки составили свыше 150 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что на южно-донецком и запорожском направлениях артиллерией группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Никольское (ДНР), Червоное, Новоданиловка и Щербаки Запорожской области.

"Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дружковка Донецкой народной республики в воздушном бою сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - сказал Конашенков.

По его данным, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 15 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 173 районах", - заявил Конашенков.

Также, по его словам, в районе населенного пункта Щурово (ДНР) поражен пункт временной дислокации украинского формирования.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 391 самолет, 211 вертолетов, 3281 беспилотный летательный аппарат, 406 зенитных ракетных комплексов, 8086 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8621 единица специальной военной автомобильной техники", - сообщил представитель военного ведомства.