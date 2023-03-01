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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Россельхознадзор запретит ввоз в Россию семян кормовой свеклы германской компании

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 3 марта запрещает ввоз в Россию семенного материала кормовой свеклы германской компании Feldsaaten Freudenberger GmbH& Co.KG.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля этих семян, поступивших в сопровождении фитосанитарного сертификата национального контрольного органа Германии, в них нашли карантинный для России и стран-членов ЕАЭС вирус некротического пожелтения сахарной свеклы (Beet necrotic yellow vein benyvirus), сообщило ведомство.

"Для сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения распространения карантинного объекта на территории России служба считает необходимым запретить ввоз семенного материала кормовой свеклы данного германского предприятия", - говорится в сообщении.

Вирус некротического пожелтения сахарной свеклы приводит к уменьшению массы корнеплодов на 50-70%, содержанию сахара - более чем на 2-4%. Он накапливается и сохраняет жизнеспособность в почве в течение многих лет, при его присутствии необходимо избегать выращивания сахарной свеклы на сильно зараженных почвах.

Россельхознадзор Германия Feldsaaten Freudenberger
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