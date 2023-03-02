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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

В центре "Вектор" назвали крайне малой вероятность передачи птичьего гриппа между людьми

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Вирус птичьего гриппа не обладает способностью к устойчивой передаче от человека к человеку, поэтому вероятность такого инфицирования крайне мала, однако она может появиться в результате мутации, заявили в научном центре "Вектор".

"Считается, что у вирусов гриппа птиц A(H5) нет способности к устойчивой передаче от человека к человеку, поэтому вероятность такого инфицирования крайне мала. Однако она может появиться в случае мутации вируса", - сообщили журналистам в научном центре.

В "Векторе" отметили, что вирус гриппа птиц продолжают выявлять у животных по всему миру.

"Единичные случаи инфицирования людей гриппом птиц происходили в результате контакта с больной домашней птицей или зараженной этими птицами окружающей средой", - добавили в центре.

При этом в "Векторе" подчеркнули, что сеть лабораторий Роспотребнадзора вместе с ГНЦ ВБ "Вектор" ведет постоянный мониторинг потенциально предпандемических вариантов вируса гриппа птиц. Кроме того, регулярно проводит оценку ситуации по зоонозному гриппу в мире и углубленное исследование выявленных на территории России и в мире штаммов для принятия контрмер заблаговременно до возникновения реальной угрозы.

Ранее эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди в интервью газете El Pais заявил, что мировое сообщество должно подготовиться к тому, что птичий грипп может привести к новой пандемии. По его словам, существует опасение, что вирус приобретет способность распространяться от человека к человеку, причем устойчивым образом.

Вектор
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