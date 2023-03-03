Минобороны РФ сообщило об активных действиях на донецком и купянском направлениях

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Российские войска ведут активные действия на донецком и купянском направлениях, наносят удары по подразделениям Вооружённых сил Украины (ВСУ) на красно-лиманском, южно-донецком, запорожском и херсонском направлениях, сообщил официальный представитель министерства РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 210-ти украинских военнослужащих", - сказал Конашенков.

"Кроме того, - сообщил он, - уничтожено пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две боевые машины РСЗО "Град", две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20.

"В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен мобильный узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ", - сказал Конашенков.

"На купянском направлении в результате активных действий подразделений "Западной" группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Куриловка, Першотравневое, Масютовка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника за сутки составили до ста украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная гаубица "Акация" и боевая машина РСЗО "Град"", - сообщил Конашенков.

На красно-лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой народной республики и Червонопоповка Луганской народной республики, сообщил официальный представитель Минобороны России.

По его словам, "за сутки на данном направлении уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два пикапа и гаубица Д-20".

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Привольное и Угледар Донецкой народной республики. Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 70-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-20", - сказал Конашенков.

На херсонском направлении, сообщил он, "в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", а также три гаубицы Д-30".

По словам представителя Минобороны РФ, в районе города Красноармейск (ДНР) сбит украинский самолет Су-24.

По его данным, за сутки сбит один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в ряде районов.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 212 районах", - сообщил Конашенков.