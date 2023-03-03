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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

В 2022 г. при пожарах погибли более 300 детей, с начала этого года - более 50

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Более 50 детей погибли в России от пожаров с начала года, за весь прошлый год таких фактов было 305, сообщили в Генпрокуратуре РФ в пятницу.

"По данным МЧС России, в прошедшем году число пострадавших детей сократилось, но остается весьма значительным: в результате воздействия огня и продуктов горения погибли 305 несовершеннолетних, почти половина из них - в частных домовладениях. С начала года в генеральную прокуратуру РФ поступила информация о более чем 50 таких случаях", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что часть погибших детей и подростков - из неблагополучных семей.

В Генпрокуратуре также подчеркнули, что с 1 марта начали действовать изменения в Правилах противопожарного режима в РФ. Они предусматривают установку "автономных дымовых пожарных извещателей" в жилых помещениях, не оснащенных системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении.

"Таким образом законодателем придан императивный характер ранее сформулированным МЧС России рекомендациям по установке пожарных извещателей в местах проживания малоимущих многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации", - добавили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что "вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних находятся на контроле генерального прокурора РФ Игоря Краснова". Информация о фактах гибели детей в результате пожаров в каждом случае является основанием для прокурорской проверки.

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