Сбой в энергосистеме обесточил центральную часть Якутии
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Центральный энергорайон Якутии обесточен из-за технологического сбоя, сообщает региональный глава МЧС России.
"Вследствие технологического нарушения в энергосистеме произошло разделение энергорайонов Якутии. Сработала защитная автоматика из-за дефицита мощности в объединенной системе Востока. Причины выясняются", - говорится в сообщении.
Оперативный штаб республики уточняет, что под ограничение попали Маган, часть города Якутска, Амгинский район, часть Хангаласского, Чурапчинского, Усть-Алданского, Таттинского, Мегино-Кангаласского и Томпонского районов.
После полудня энергоснабжение в Томпонском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском и Таттинском районах удалось восстановить.