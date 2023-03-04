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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Сбой в энергосистеме обесточил центральную часть Якутии

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Центральный энергорайон Якутии обесточен из-за технологического сбоя, сообщает региональный глава МЧС России.

"Вследствие технологического нарушения в энергосистеме произошло разделение энергорайонов Якутии. Сработала защитная автоматика из-за дефицита мощности в объединенной системе Востока. Причины выясняются", - говорится в сообщении.

Оперативный штаб республики уточняет, что под ограничение попали Маган, часть города Якутска, Амгинский район, часть Хангаласского, Чурапчинского, Усть-Алданского, Таттинского, Мегино-Кангаласского и Томпонского районов.

После полудня энергоснабжение в Томпонском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском и Таттинском районах удалось восстановить.

Якутия МЧС
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