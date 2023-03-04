Минобороны РФ сообщило о поражении подразделений ВСУ в населенных пунктах ДНР и ЛНР

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российские военные на красно-лиманском направлении поразили подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР), Червонопоповка и Кузьмино (ЛНР), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины за сутки составили: до 150 военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и боевая машина РСЗО "Град".

"На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Гряниковка, Тимковка и Табаевка Харьковской области", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что потери армии Украины на данном направлении составили свыше 90 военнослужащих, один танк и шесть автомобилей.

"На донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, девять автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - сообщил представитель Минобороны РФ.

"На южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Новополь Донецкой народной республики, Щербаки и Каменское Запорожской области", - сказал Конашенков. По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: до 80 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих, 20 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", - сказал он.

Уничтожен украинский радиолокатор наведения ракет зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Дружковка на территории Донецкой народной республики (ДНР), сказал он.

За сутки сбиты три украинских вертолета Ми-8 в районе Покровского (Днепропетровская область), Новоселовки (Запорожская область) и Суворово (ДНР), заявил Конашенков.

По его словам, за сутки сбито 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 11 украинских беспилотников в Харьковской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР.

По данным Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 197 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 394 самолета, 215 вертолетов, 3324 беспилотных летательных аппарата, 408 зенитных ракетных комплексов, 8145 танков и других боевых бронированных машин, 1049 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8722 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщил Конашенков.