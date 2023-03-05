Военные РФ заявили об уничтожении в ДНР и под Харьковом пунктов управления беспилотниками

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по двум пунктам управления украинскими дронами и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Пункты уничтожены в районах Авдеевки ДНР и Двуречной Харьковской области, сказал он на брифинге в воскресенье.

Конашенков также заявил, что в районе Марьевки Запорожской области поражен командный пункт полка "Азов" (организация признана террористической и запрещена на территории России Верховным судом РФ).

"Кроме того, в районах населенных пунктов Нетайлово (ДНР) и Успеновка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны", - сказал Конашенков.

По его словам, помимо этого, в районе населенного пункта Попов Яр (ДНР) уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".

Средствами противовоздушной обороны в районе Димитрова ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сказал представитель Минобороны РФ. По его словам, за сутки перехвачены шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", уничтожены 12 украинских беспилотников в Харьковской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.

Всего за сутки российскими военными нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 207 районах, добавил официальный представитель Минобороны РФ.

Конашенков сказал, что с начала специальной военной операции уничтожены 394 украинских самолета, 216 вертолетов, 3336 беспилотников, 409 комплексов ПВО, 8162 танка и других боевых бронемашин, 1050 боевых машин РСЗО, 4282 орудия полевой артиллерии и минометов, 8746 единиц специальной военной автотехники.

Ситуация по направлениям

Российские войска активно действуют на донецком направлении, удары авиации и артиллерии по ВСУ нанесены ещё на нескольких направлениях, сообщил Конашенков.

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, самоходная гаубица "Гвоздика", самоходный миномет "Тюльпан", боевая машина РСЗО "Смерч", а также гаубица Д-30", - сказал Конашенков.

По его словам, "в районах населенных пунктов Тоненькое и Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ".

"Также в районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сообщил Конашенков.

"На купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии "Западной" группировки войск в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также три автомобиля", - заявил он.

На красно-лиманском направлении, сказал Конашенков, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики.

"За сутки на данном направлении уничтожено до 180 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также одна самоходная гаубица "Гвоздика", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

По его словам, "на южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка, Павловка и Шевченко Донецкой народной республики".

"Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 80 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, а также гаубица Д-20", - сообщил Конашенков.

В районе Варваровки Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районе Новоивановки Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады территориальной обороны, заявил представитель министерства.

На херсонском направлении, по его словам, "в результате огневого поражения за сутки уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30".