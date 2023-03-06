Специалист Минздрава сообщила, что мужчины 55-70 лет хуже выживают из-за отсутствия брака

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Мужчины в возрасте от 55 до 70 лет хуже выживают из-за отсутствия брака, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

"У мужчин начиная с 55 лет и практически до 70 лет самым значимым фактором риска, который ассоциируются с худшей выживаемостью, является даже не гипертония, а отсутствие брака, отсутствие жены, женщины, которая в это время о нем заботится", - сказала Драпкина на Первом кыргызско-российском Женском форуме "Диалог женщин Кыргызстана и России во имя будущего".

По ее словам, у женщин социальные факторы работают в более пожилом возрасте, начиная с 75 лет; на первый план выходит отсутствие детей.