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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Автор телеграм-канала "Протестный МГУ" Иванов приговорен к 8,5 годам колонии

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Тимирязевский суд Москвы назначил 8,5 лет колонии активисту Дмитрию Иванову за распространение фейков про Вооруженные силы РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Иванову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе суда во вторник.

Кроме того, Иванов на четыре года лишен права "заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в сети интернет".

Иванов признан виновным в распространении заведомо ложной информации про действия Вооруженных сил РФ (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). Речь идет о публикации фигурантом фейковой, как посчитали следствие и суд, информации о событиях на Украине.

Иванов – московский активист, автор телеграм-канала "Протестный МГУ".

Дмитрий Иванов
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