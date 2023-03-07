Автор телеграм-канала "Протестный МГУ" Иванов приговорен к 8,5 годам колонии

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Тимирязевский суд Москвы назначил 8,5 лет колонии активисту Дмитрию Иванову за распространение фейков про Вооруженные силы РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Иванову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе суда во вторник.

Кроме того, Иванов на четыре года лишен права "заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в сети интернет".

Иванов признан виновным в распространении заведомо ложной информации про действия Вооруженных сил РФ (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). Речь идет о публикации фигурантом фейковой, как посчитали следствие и суд, информации о событиях на Украине.

Иванов – московский активист, автор телеграм-канала "Протестный МГУ".