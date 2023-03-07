Минобороны РФ сообщило об активных действиях на донецком направлении

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российские войска ведут активные действия на донецком направлении, удары авиации и артиллерии по вооружённым силам Украины (ВСУ) нанесены ещё на пяти направлениях, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 75 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Смерч" и гаубица Д-30", - сказал Конашенков.

"Кроме того, - сообщил он, - в районе населенного пункта Марково Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37".

"В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ", - сообщил Конашенков.

По его словам, удары авиации и артиллерии наносятся ещё на нескольких направлениях.

На купянском направлении, сообщил Конашенков, ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гряниковка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики.

"Уничтожен один танк, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица "Акация", а также свыше 30 украинских военнослужащих", - сказал он.

"На красно-лиманском направлении в результате огня артиллерии группировки войск "Центр" и ударов авиации нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении, уничтожено до 125-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

По его данным, на южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" наносилось комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоселка ДНР, Дорожнянка и Малая Токмачка Запорожской области.

"Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", - сообщил Конашенков.

"На херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - добавил представитель Минобороны.