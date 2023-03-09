В России запустили и тестируют в правоохранительных органах "прозрачный блокчейн"

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Программный продукт "прозрачный блокчейн" уже запущен, он тестируется в правоохранительных органах России, заявил президенту Владимиру Путину глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

"В свое время вы дали поручение нам совместно с банком ВТБ. Мы его усовершенствовали: если год назад мы видели одну валюту - криптовалюту биткоин, - то сегодня более 20 валют уже имеем. Сейчас тестирование идет в МВД, ФСБ, Следственном комитете, и ряд стран СНГ попросили у нас этот продукт для того, чтобы запустить у себя", - сказал он.

По его словам, этот продукт помог совместно с правоохранительными органами и коллегами из финансовых разведок из-за рубежа закрыть очень крупную интернет-площадку "Гидра", которая специализировалась на торговле наркотиками, оружием и отмывании денег.

"Арестованы все люди сегодня. И также выявлен факт предоставления (средств) через крипту одной украинской террористической националистической организации. Эта работа тоже сейчас идет с ФСБ", - сказал Чиханчин.

Он также сообщил, что в рамках борьбы с финансированием терроризма в перечень террористов в России включено около 1500 человек, в том числе связанных с Украиной.

"Что касается противодействия финансированию терроризма. Включено в перечень террористов официально порядка 1500 человек, в том числе и юридические лица, и террористические группировки, имеющие отношение к националистам на Украине", - сказал Чиханчин.

По его словам, положительный результат дает взаимная "заморозка" - "когда коллеги из-за рубежа отдают свои списки террористов, о которых они предполагают, что они могут находиться у нас или находятся в розыске, а мы передаем свои, когда мы предполагаем, что они находятся за рубежом".

"Нам передано порядка 1500, и около 2000 передали мы", - уточнил Чиханчин.

Он сообщил, что с участием Росфинмониторинга возбуждено и ведется работа более чем над 280 делами по терроризму.