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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Россия передала Казахстану безвозмездно космический аппарат "Экран-М"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Казахстан на безвозмездной основе примет в республиканскую собственность от России имущество в космической отрасли, в том числе космический аппарат "Экран-М", соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алихан Смаилов.

Постановление правительства от 3 марта опубликовано в информационной системе нормативно-правовых актов в пятницу и вводится в действие со дня подписания.

"Принять в республиканскую собственность на безвозмездной основе из федеральной собственности Российской Федерации имущество согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в документе.

В перечне имущества, передаваемого Россией указаны: космический аппарат 11Ф647М "Экран-М" и его составные части и комплектующие; сборочно-защитный блок 11Ф639.М0000-0-01, его комплектующие элементы и запасные инструменты и приспособления; система испытаний объектов 11Н6110, система 8Г012М1 и система 8Г013Э1.

Россия Казахстан Экран-М
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