Более 7,6 тыс. IT-специалистов получили льготные ипотечные кредиты на 68,6 млрд руб.

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Более 7,6 тыс. сотрудников российских ИТ-компаний получили льготные ипотечные кредиты на сумму 68,6 млрд рублей с момента начала реализации соответствующей программы, говорится в сообщении Минцифры РФ.

В нем уточняется, что всего с момента начала реализации программы по льготной ипотеке для сотрудников ИТ-компаний подано 32 тыс. заявок, на данный момент одобрено 14 тыс. Остальные находятся в обработке.

Наибольшее число льготных ипотечных кредитов по программе оформлено в Москве, Санкт-Петербурге, а также Новосибирской, Ярославской и Свердловской областях.

Программа льготной ипотеки была запущена в апреле 2022 года. Выдача первых кредитов началась в мае 2022 года.

В конце января 2023 года изменились правила получения ИТ-ипотеки. Так, требуемый для участия в программе уровень зарплаты до вычета НДФЛ снизился со 150 тыс. рублей до 120 тыс. рублей для городов-миллионников (в Москве требование в 150 тыс. рублей осталось неизменным) и со 100 тыс. рублей до 70 тыс. рублей - для других населенных пунктов. Расширились возрастные рамки: оформить ИТ-ипотеку могут сотрудники в возрасте 18-50 (раньше - 22-44 лет). Предельная ставка осталась неизменной - до 5% годовых.

В сообщении отмечается, что после упрощения условий оформления ИТ-ипотеки количество заявок начало активно расти: если в декабре 2022 года в банки поступило 2,1 тыс. заявок, то в феврале 2023 года их было уже 4,7 тыс. Вдвое выросли темп и объем выдачи - до 500 кредитов в неделю на сумму порядка 5 млрд рублей.