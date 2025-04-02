Минцифры РФ опровергло информацию о повышении ставок по ИТ-ипотеке

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ опровергло появившиеся сообщения о якобы повышении банками ставок по ИТ-ипотеке; заявляет, что условия остаются прежними.

"В сети распространилась информация о повышении ставок по ИТ-ипотеке. Это не так. Ставки по ипотечным программам для ИТ-специалистов остаются на прежнем уровне - максимум 6%. Изменений не планируется", - говорится в сообщении Минцифры РФ.

Министерство отмечает, что льготная ставка может быть пересмотрена только при нарушении условий договора самим заёмщиком - например, если гражданин не подтвердил в срок соответствие требованиям для получения ИТ-ипотеки (работу в аккредитованной ИТ-компании, среднюю зарплату и т.д.).

При этом специалистам, которые предоставляют подтверждающие льготу документы, банки по своему усмотрению могут вернуть сниженную ставку.

"Льготная ставка и условия ее сохранения строго закреплены в договоре с банком и не меняются в течение всего срока, на который он заключен", - подчеркивает министерство.