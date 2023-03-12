Кабмин определил дополнительные меры по адаптации к изменениям климата до 2025 года

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В России утвержден национальный план мероприятий второго этапа адаптации к изменениям климата, чтобы не допустить их негативного влияния на отрасли экономики и качество жизни людей.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в воскресенье на сайт правительства.

"План рассчитан на период до 2025 года и содержит 17 мероприятий, которые сгруппированы в федеральный, отраслевой и региональный блоки. Они предусматривают организационное, правовое, научно-методическое и информационное обеспечение необходимых адаптационных мер", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, предполагается создание специального информационного ресурса со сценариями изменений климата на территории России. Также планом предусмотрена разработка вузовских программ, программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации в области климатических рисков.

Кроме того, большая работа предстоит в Арктической зоне. Там планируется провести мониторинг состояния грунтов в пределах населенных пунктов и по его результатам подготовить предложения в области технического регулирования, отмечается в сообщении.