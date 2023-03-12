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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:02

Правительство РФ расширило программу "зеленого" финансирования

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня направлений "зеленых инициатив", на реализацию которых можно привлечь льготное финансирование через специальные облигации или займы.

"Теперь претендовать на льготное финансирование смогут проекты, связанные с возведением энергоэффективного жилья, расчисткой и восстановлением водных объектов, созданием и модернизацией инфраструктуры по прямому улавливанию из окружающей среды парниковых газов, а также с улавливанием и утилизацией свалочного газа с последующим получением энергии", - сообщается на сайте правительства РФ в воскресенье.

Для проектов в сфере энергетики добавлены направления по модернизации и ремонту инфраструктуры для транспортировки водорода, по производству аккумуляторных батарей, их утилизации и повторному использованию.

Кроме того, получить льготное финансирование смогут проекты, при реализации которых используется технология электрических тепловых насосов. Такая технология позволяет накопленному в грунте и водоемах теплу преобразовываться в тепловую энергию для отопления здания.

Михаил Мишустин
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