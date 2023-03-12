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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:16

Что произошло за день: воскресенье, 12 марта

Протесты в Молдавии, снег с дождем в Москве и клад в Нидерландах

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В центре Кишинева прошли массовые акции протеста. В ходе демонстраций произошли стычки участников акций с полицией. Манифестанты требовали отставки президента и правительства Молдавии. В кабмин передали принятую на акции протеста резолюцию, в которой потребовали, чтобы гражданам выплатили деньги, внесенные за коммунальные услуги в зимний период.

- Деятельность 5 украинских диверсионных группировок пресечена в ЛНР и Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. Кроме того российские военные уничтожили оружейный склад ВСУ на территории "Укрэнергочермета" близ Запорожья.

- Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве. Власти столицы предупреждали, что из-за непогоды может измениться график движения наземного транспорта.

- Тысячи жителей Афин вышли на акцию протеста из-за железнодорожной катастрофы. Демонстранты требуют привести к ответственности виновных в катастрофе, в результате которой погибло 57 человек.

- В Нидерландах нашли средневековый клад. Золотые украшения и серебряные монеты обнаружили еще в 2021 году, все это время их изучали специалисты. Теперь артефакты покажут в музее.

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