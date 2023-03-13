Правительство поддержало законопроект об увеличении казначейского кредитования регионов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Правительство вынесло положительное заключение на депутатский законопроект, который увеличивает с 250 до 300 млрд рублей объем казначейских кредитов, которые могут быть предоставлены регионам в 2023 году.

Также законопроект даст Казначейству право предоставить регионам бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете в объеме до 180 млрд рублей с возвратом не позднее апреля 30 апреля 2024 года.

Положительное заключение правительства опубликовано в думской базе данных.

Законопроект № 305907-8 в начале марта внесли в парламент спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по бюджету Андрей Макаров.

"В целях решения поставленной в послании (президента РФ - ИФ) социально значимой задачи обновления общественного транспорта на основе современных технологий, в первую очередь в малых городах и сельских территориях, предлагается увеличить с 250 до 300 млрд рублей общий объем запланированных к предоставлению в 2023 году бюджетам субъектов РФ специальных казначейских кредитов, выдаваемых на срок 15 лет по ставке 3% годовых", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Возможность предоставления регионам в 2023 году специальных казначейских кредитов была закреплена в Бюджетном кодексе недавно - с 23 февраля, когда вступил в силу соответствующий закон. Одновременно внесенный депутатами законопроект вводит казначейское сопровождение в отношении контрактов, источником финансового обеспечения которых являются указанные кредиты.

Кроме того, согласно законопроекту, в 2023 году Казначейство сможет предоставить регионам бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете в объеме до 180 млрд рублей, при условии возврата таких кредитов не позднее 30 апреля 2024 года. В пояснительной записке говорится, что кредиты должны быть направлены на обновление социальной инфраструктуры, а ставка составит 0,1% годовых.

В своем заключении на документ правительство уточняет, что опережающее финансирование расходных обязательств в рамках региональных проектов возможно только применительно к федеральным проектам, входящим в состав национальных проектов. "В отношении федеральных проектов, входящих в состав государственных программ и не входящих в состав национальных проектов, разработка региональных проектов не требуется. В связи с этим представляется целесообразным предусмотреть в законопроекте возможность опережающего финансирования соответствующих расходных обязательств в рамках государственных программ без привязки к региональным проектам", - говорится в заключении.

Депутаты рассмотрят законопроект в первом чтении 14 марта.