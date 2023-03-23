Регионам выделено до 180 млрд рублей опережающего финансирования на строительство

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российским регионам выделено до 180 млрд рублей на опережающее финансирование для строительства объектов, сообщил в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.

"В текущей ситуации нашли возможность применять такой механизм (опережающего финансирования - ИФ) и для строительства региональных объектов. И уже с мая российские субъекты будут получать соответствующие средства. До 180 млрд рублей", - сказал он.

В 2022 году на опережающее финансирование выделили порядка 150 млрд рублей.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что реализацию программы "Строительство" и опережающего финансирования необходимо сохранить на 2023 год.