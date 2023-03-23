Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Регионам выделено до 180 млрд рублей опережающего финансирования на строительство

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российским регионам выделено до 180 млрд рублей на опережающее финансирование для строительства объектов, сообщил в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.

"В текущей ситуации нашли возможность применять такой механизм (опережающего финансирования - ИФ) и для строительства региональных объектов. И уже с мая российские субъекты будут получать соответствующие средства. До 180 млрд рублей", - сказал он.

В 2022 году на опережающее финансирование выделили порядка 150 млрд рублей.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что реализацию программы "Строительство" и опережающего финансирования необходимо сохранить на 2023 год.

Михаил Мишустин Марат Хуснуллин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РЖД назначат более 800 дополнительных поездов дальнего следования на майские выходные

Мишустин заявил, что вопрос об отмене ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения

Мишустин заявил, что вопрос об отмене ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения

Минфин не обсуждает массовый "выпуск" средств со счетов "С"

МРОТ с 1 января 2024 года будет проиндексирован в РФ на 18,5%

МРОТ с 1 января 2024 года будет проиндексирован в РФ на 18,5%

Конституционный суд не считает посуточную сдачу квартиры гостиничной услугой

Конституционный суд не считает посуточную сдачу квартиры гостиничной услугой

Пакет законопроектов о цифровом рубле может быть принят в апреле

Военная операция на Украине

"Росэнергоатом" приветствовал слова об отказе от обсуждения демилитаризованной зоны у ЗАЭС

Медведев уверен, что Запад попытается вмешаться в выборы президента России

Медведев уверен, что Запад попытается вмешаться в выборы президента России

В Минкультуры ждут от новых руководителей музеев привлечения посетителей

В Минкультуры ждут от новых руководителей музеев привлечения посетителей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });