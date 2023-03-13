Минпромторг РФ предложил начать обязательную маркировку БАДов с 1 октября

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Обязательная маркировка биологически активных добавок (БАД) может быть введена с октября 2023 года, она будет введена поэтапно в течение двух лет, сообщила заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.

"В настоящее время Минпромторгом подготовлен проект постановления о введении обязательный маркировки (БАДов - ИФ). Эта маркировка предусматривает поэтапное внедрение в течение двух лет: с 1 сентября 2023 года регистрация в информационной системе маркировки, с 1 октября - начало обязательной маркировки производителями и импортерами", - сказала Приезжева в понедельник на совещании в Совете Федерации, посвященном защите прав потребителей.

Она уточнила, что с 1 марта 2024 года может быть введена обязательная фиксация кода маркировки при розничной продаже БАДов, а с 1 мая 2024 в систему должны предоставляться данные о выводе из оборота в рамках объемно-артикульного учета.

"Поштучная прослеживаемость должна, в соответствии с проектом, наступить с 1 сентября 2025 года", - отметила замминистра.

По словам Приезжевой, в настоящий момент проект постановления находится в стадии согласования.