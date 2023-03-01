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Власти РФ продлили до конца августа эксперимент по маркировке медицинских изделий

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке медицинских изделий в России, который должен был действовать до 28 февраля 2023 года, будет продлен на полгода - до 31 августа, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации.

"Внести в постановление правительства РФ от 9 февраля 2022 года № 137 "О проведении на территории РФ эксперимента по маркировке отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации" следующие изменения: а) в пункте 1 слова "по 28 февраля 2023 года" заменить словами "по 31 августа 2023 года", - говорится в документе.

В рамках эксперимента протестированы способы нанесения средств идентификации, сбор маркированных товаров в транспортный короб и паллету, передача сведений о маркированных товарах через электронный документооборот, а также вывод из оборота медицинского изделия с использованием контрольно-кассовой техники.

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