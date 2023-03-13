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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Шойгу заявил, что отношения между РФ и Китаем вышли на беспрецедентно высокий уровень

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Отношения между Россией и Китаем вышли сегодня на новый, беспрецедентно высокий уровень и стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряженности в мире", - сказано в поздравлении Шойгу китайскому коллеге генерал-полковнику Ли Шанфу в связи с назначением на должность министра обороны Китайской народной республики.

Текст поздравления распространило Минобороны России в понедельник.

Сергей Шойгу Россия Китай
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