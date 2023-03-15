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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

В казну РФ за год вернули имущество коррумпированных чиновников на 90 млрд руб.

В казну РФ за год вернули имущество коррумпированных чиновников на 90 млрд руб.
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил о возвращении в казну РФ в прошлом году имущества коррумпированных чиновников на 90 млрд рублей.

"Втрое возросла сумма удовлетворенных судами исковых требований прокуроров к незаконно обогатившимся чиновникам. В доход государства фактически поступило 7,5 тыс. объектов имущества на сумму свыше 90 млрд рублей", - сказал Краснов в среду на коллегии Генпрокуратуры по итогам 2022 года.

Кроме того, отметил он, почти 700 млн рублей взыскано с лиц, совершивших административные правонарушения коррупционной направленности.

"В сегодняшних реалиях специальной военной операции, когда миллионы людей даже на средства стипендий и пенсий помогают нашим солдатам, любое корыстное злоупотребление властью, тем более взяточничество, - это не просто нарушение уголовно-правовых запретов, а проявление высшей степени пренебрежения ко всему, что нам дорого", - сказал глава надзорного ведомства.

В этой связи, считает он, "задача прокуроров заключается в обеспечении реализации принципа неотвратимости ответственности в отношении каждого такого предателя государственных интересов, и принятии всех мер для полного возмещения причиненного ущерба".

Основным инструментом для этого, по словам Краснова, "служит исковая работа, которая помимо возврата преступно нажитых активов, была направлена на восстановление социальных, жилищных прав граждан, защиту их здоровья".

В целом за прошедший год прокуроры направили в суды почти 400 тыс. заявлений на сумму, превышающую 580 млрд рублей, добавил генпрокурор.

Генпрокуратура РФ Игорь Краснов
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